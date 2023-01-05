葵涌兩貨車遭縱火燒剩車架　波及鄰近八輛車

【有線新聞】 葵涌有貨車被人縱火， 無人受傷。

兩架貨車嚴重焚毀， 燒剩車架， 另外有8架車被波及燒毀。 凌晨4時許警方接報， 指葵喜街一個露天停車場 有貨車起火， 期間傳出爆炸聲。 消防到場派出兩隊煙帽隊， 開動兩條喉將火救熄。 消防調查後， 相信火警有可疑， 交由警方跟進。