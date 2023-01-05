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葵涌兩貨車遭縱火燒剩車架 波及鄰近八輛車
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2023年01月05日
港聞
新聞資訊
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【有線新聞】
葵涌有貨車被人縱火，
無人受傷。
兩架貨車嚴重焚毀，
燒剩車架，
另外有8架車被波及燒毀。
凌晨4時許警方接報，
指葵喜街一個露天停車場
有貨車起火，
期間傳出爆炸聲。
消防到場派出兩隊煙帽隊，
開動兩條喉將火救熄。
消防調查後，
相信火警有可疑，
交由警方跟進。
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