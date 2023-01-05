返回
按輸入鍵開始搜尋

葵涌兩貨車遭縱火燒剩車架　波及鄰近八輛車

【有線新聞】葵涌有貨車被人縱火，無人受傷。
兩架貨車嚴重焚毀，燒剩車架，另外有8架車被波及燒毀。凌晨4時許警方接報，指葵喜街一個露天停車場有貨車起火，期間傳出爆炸聲。消防到場派出兩隊煙帽隊，開動兩條喉將火救熄。消防調查後，相信火警有可疑，交由警方跟進。
上一條影片 港鐵油麻地站信號故障　列車服務一度受阻
下一條影片 通關｜旅議會料訪港旅行團新春後漸多　每日約10團
其他人也在看
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2022年12月29日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
一線搜查丨露營帳篷內開暖爐取暖　台一家三口一氧化碳中毒昏迷　衛生防護中心：可致死
2022年12月29日
一線搜查丨港男自製馬友刺身　讚味道似拖羅　網民：怕你去唔切睇急症｜附食安中心建議
2022年12月30日
筷子疊住搓洗原來超錯　洗錯含菌高過馬桶蓋8倍　專家教正確清洗法｜附選購筷子4貼士
2022年12月27日