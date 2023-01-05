附預約通關連結｜周日起每日最多6萬港人北上　暫開放落馬洲等三陸路口岸　一文看清通關安排

1.8通關內地：邊啲關口開放？ ．陸路口岸：深圳灣、文錦渡、落馬洲支線（福田口岸） ．海空橋口岸：港珠澳大橋、港澳碼頭、中國客運碼頭、機場 各口岸開放時間： 深圳灣：早上6時至午夜12時 文錦渡：早上7時至晚上10時 落馬洲支線：早上6時半至晚上10時半 中國客運碼頭：早上6時至午夜12時 港珠澳大橋：24小時開放 港澳碼頭：24小時開放

．周日起由香港前往澳門，毋需出示任何檢測證明

1.8通關內地：每日名額幾多？ ．三個口岸每日名額共五萬人，包括深圳灣：10,000人、文錦渡：5,000人、落馬洲：35,000人。至於其他口岸，包括中國客運碼頭、港珠澳大橋等名額則為10,000人。但內地港人南下返港、在港內地人北上不設限額。另外，春節後將恢復跨境學童來港上課安排、毋須網上預約。

1.8通關內地：如何網上預約？

1.8通關內地：哪類人士毋須預約？

．身處香港內地居民，以及身處內地香港居民，北上或南下過關時毋須預約，亦不會計入每日通關人數之中

1.8通關內地：需要什麼文件？ ．北上港人需出示出發前48小時內病毒檢測陰性證明；屬需預約人士，需再出示成功預約登記，該登記可以利用以下3種方式出示： 紙本

截圖

電話短訊

1.8通關內地：邊度可以做檢測？

【有線新聞】疫情三年，香港將於1月8日正式與內地通關。行政長官李家超表示，首階段1月8日通關，每日六萬港人可從海陸空不同口岸北上，包括五萬人可經深圳灣、文錦渡及落馬洲等陸路口岸入境內地，兩地人士須先網上預約。內地港人返港以及內地人北上均不佔名額，毋需預約。

．85個社區中心提供自費檢測服務，標準自費$150元，24小時內發出電子/紙本結果，預計可達每日10萬檢測量；私家醫院及化驗所可檢測。

1.8通關內地：高鐵幾時開放

．高鐵不遲於1月15日開放；內地線如常行車，並會啟動西九龍站至廣州東的新路線。

問：通關人數有否設限額？

答：每日設60,000個限額，其中陸路佔50,000人、海空則佔10,000人。詳情

問：港人想經陸路口岸回內地應怎做？

答：香港居民須先網上預約，可最多為三名同行人士預約。詳情