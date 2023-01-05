附預約通關連結｜周日起每日最多6萬港人北上 暫開放落馬洲等三陸路口岸 一文看清通關安排
1.8通關內地：邊啲關口開放？
．陸路口岸：深圳灣、文錦渡、落馬洲支線（福田口岸）
．海空橋口岸：港珠澳大橋、港澳碼頭、中國客運碼頭、機場
各口岸開放時間：
深圳灣：早上6時至午夜12時
文錦渡：早上7時至晚上10時
落馬洲支線：早上6時半至晚上10時半
中國客運碼頭：早上6時至午夜12時
港珠澳大橋：24小時開放
港澳碼頭：24小時開放
．周日起由香港前往澳門，毋需出示任何檢測證明
1.8通關內地：每日名額幾多？
．三個口岸每日名額共五萬人，包括深圳灣：10,000人、文錦渡：5,000人、落馬洲：35,000人。至於其他口岸，包括中國客運碼頭、港珠澳大橋等名額則為10,000人。但內地港人南下返港、在港內地人北上不設限額。另外，春節後將恢復跨境學童來港上課安排、毋須網上預約。
1.8通關內地：如何網上預約？
．首階段提供1月8日至3月4日，共8個星期預約時段；由1月15日起逢星期日上午9時加入新一星期預約，亦即3月5日至11日
．即睇網上預約攻略：https://bit.ly/3IlHEq5
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1.8通關內地：哪類人士毋須預約？
．身處香港內地居民，以及身處內地香港居民，北上或南下過關時毋須預約，亦不會計入每日通關人數之中
1.8通關內地：需要什麼文件？
．北上港人需出示出發前48小時內病毒檢測陰性證明；屬需預約人士，需再出示成功預約登記，該登記可以利用以下3種方式出示：
- 紙本
- 截圖
- 電話短訊
1.8通關內地：邊度可以做檢測？
．85個社區中心提供自費檢測服務，標準自費$150元，24小時內發出電子/紙本結果，預計可達每日10萬檢測量；私家醫院及化驗所可檢測。
1.8通關內地：高鐵幾時開放
．高鐵不遲於1月15日開放；內地線如常行車，並會啟動西九龍站至廣州東的新路線。
問：通關人數有否設限額？
答：每日設60,000個限額，其中陸路佔50,000人、海空則佔10,000人。詳情
問：港人想經陸路口岸回內地應怎做？
答：香港居民須先網上預約，可最多為三名同行人士預約。詳情
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