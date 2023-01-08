通關｜珠江客運即日復航　增往返中港碼頭及深圳機場碼頭航線

【有線新聞】珠江客運即日復航，新增往返中港碼頭及深圳機場碼頭的航線。

珠江船務企業有限公司董事局主席兼執行董事劉廣輝：「去其他城市的航線，我們爭取跟內地有關部門溝通，爭取能盡快恢復通行。首期開通有廣州南沙、中山、虎門，這些航線會陸續通行。」