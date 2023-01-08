i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
日日有頭條：09年當局擬活化雷生春
i-Cable
2023年01月08日
港聞
新聞資訊
日日有頭條
【有線新聞】雷生春是法定古蹟，前身是診所兼住宅。2000年，雷生春獲捐予浸大中醫藥學院，並於2012年活化，看看活化前是什麼樣子？
上一條影片
通關｜珠江客運即日復航 增往返中港碼頭及深圳機場碼頭航線
下一條影片
內地今起將新型肺炎調整為「乙類乙管」
其他人也在看
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺 司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘 業界拆解司機有無犯法
生活
有線生活
2023年01月04日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月04日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2022年12月29日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
羽絨放洗衣機超易洗爛 日本花王Kao教6步 正確清洗＋1招有效去污
生活
有線生活
2022年12月31日
其他人也在看
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺 司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘 業界拆解司機有無犯法
生活
有線生活
2023年01月04日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月04日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2022年12月29日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
羽絨放洗衣機超易洗爛 日本花王Kao教6步 正確清洗＋1招有效去污
生活
有線生活
2022年12月31日