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黃碧雲違特權法刑滿出獄 四日前確診須穿保護衣離開
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2023年01月09日
港聞
新聞資訊
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【有線新聞】民主黨黃碧雲早前因為妨礙立法會人員，違反立法會特權法遭判監，她刑滿出獄。
黃碧雲離開羅湖懲教所，她透露四天前確診，由於要連續兩天快測陰性才能解除隔離令，所以被要求穿保護衣離開，以點對點交通回家。黃碧雲早前被判監四星期，在獄中渡過冬至、聖誕及元旦。
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