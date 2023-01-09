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泰國當局撤銷入境旅客出示接種證明規定
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2023年01月09日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】泰國撤銷要求入境人士出示疫苗接種證明的規定。
泰國民航局上周六宣布，18歲或以上旅客入境，需出示接種兩劑疫苗的證明，原定今天生效。
但衛生部長阿努廷表示，中國以至全球的免疫水平已足夠，出示接種證明會造成不便，認為不用實施。他同時指泰國預計將迎來多達一千萬中國旅客，多於原先估計的500萬，形容是當地旅遊業復蘇的好徵兆。
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