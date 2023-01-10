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印尼東部海域發生7.5級地震　當局一度發海嘯警報

【有線新聞】印尼東部海域發生黎克特制7.5級地震，當局一度發出海嘯警報。
有民眾拍到地震發生一刻，電燈柱猛烈搖晃，亦有建築物倒塌。印尼氣象部門指，地震發生於當地凌晨12時許，震央位於馬魯古省西北約136公里，震源深度130公里，當局一度發出海嘯警報。
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