印尼東部海域發生7.5級地震　當局一度發海嘯警報

【有線新聞】印尼東部海域發生黎克特制7.5級地震，當局一度發出海嘯警報。

有民眾拍到地震發生一刻，電燈柱猛烈搖晃，亦有建築物倒塌。印尼氣象部門指，地震發生於當地凌晨12時許，震央位於馬魯古省西北約136公里，震源深度130公里，當局一度發出海嘯警報。