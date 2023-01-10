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通關｜兩地陰性CT值標準存差異　李家超稱會跟本地檢測商溝通

【有線新聞】行政長官李家超說，會與內地商討調整三歲以下幼童入境檢測要求，至於兩地陰性CT值標準的差異，他只是說會跟本地檢測商溝通。
北上內地必須持48小時內核酸檢測陰性證明，連三歲以下幼童都不例外。根據內地規定，檢測樣本必須是由專人採集的咽喉拭子、鼻咽拭子，或鼻腔和咽喉合併拭子。本港社區檢測中心亦因應相關規定，為三歲以下幼童提供自費咽喉拭子檢測。有家長就擔心幼童難採樣，被問到可否改用糞便樣本檢測，行政長官李家超說，會與內地當局商討。行政長官李家超：「香港在入境方面有豁免，三歲以下不用憑陰性（檢測）證明都可以入境，內地在此方面不如香港一樣有豁免，這方面我們會與他們溝通，看看考慮是如何。」
不只幼童檢測要求，兩地對陰性結果的定義也不一致，在內地CT值35或以上是陰性，香港檢測商一般要超過40，才會列為陰性。行政長官李家超：「我們與內地單位保持溝通，在這方面最主要是內地單位，針對香港發出的檢測報告是否陰性結果，陰性結果最主要是給他們看，所以香港特區政府現正針對陰性結果說明，與不同實驗室尋求共識，希望標準一致。」他又說醫務衞生局會與化驗室商討，如何發出統一核酸陰性證明。

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