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日日有頭條：99年通過旅行社須列明會否收小費
i-Cable
2023年01月12日
港聞
新聞資訊
日日有頭條
【有線新聞】參加旅行團一般要付俗稱小費的「建議服務費」。1999年，旅遊業議會通過決議，旅行社需於價目表中列明會否收取小費。
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