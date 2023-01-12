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附高鐵購票、乘車流程︱西九龍站施行實名制電子車票　入閘流程與內地劃一

附高鐵購票、乘車流程︱西九龍站施行實名制電子車票　入閘流程與內地劃一

【有線新聞】高鐵香港段星期日恢復運作，港鐵宣布西九龍站將全面實施電子車票，而入閘流程更會與全國高鐵劃一，乘客務必特別留意。

可網站及手機應用程式購票

據港鐵公布，電子車票及乘客的證件將二合為一，實名購票時，系統會將車票的資料與證件連結，乘客之後只需憑證件便可直接入閘乘車；入閘流程與全國高鐵看齊。
至於購票流程，可透過中國鐵路12306網站及手機應用程式、指定旅行代理、車站售票處及售票機購買跨境高鐵車票。港鐵建議乘客可先登記12306帳戶，而已登記的用戶如果未有提供手機號碼，要先更新手機號碼；透過12306網站或者於內地車站或指定代理購買車票時，須提供具短訊功能的中國大陸、香港、澳門或台灣的手機號碼。

西九龍站設施提升　5秒即過自助通道

為配合電子車票，港鐵指西九龍站已提升設施及環境，並簡化流程。據了解，站內原有76部閘機全部提升，並增加12架全新閘機以及6個電子櫃位， 而B1離港層票務大堂及行李檢查大堂亦重新布局，設置6條全新的職員輔助通道以及10條自助通道。
乘客可選擇職員輔助或自助通道，一次過完成實名認證及入閘候車程序；如使用自助通道，大約5秒便可完成。另外亦增設了大型行李檢查機，並重整行李檢查通道安排，方便攜帶大件行李的乘客。

乘坐高鐵注意　須戴口罩、禁搓手液

港鐵提醒，乘搭高鐵必須全程配戴口罩，並禁止乘客攜帶消毒液，包括搓手液乘車，但可攜帶消毒濕紙巾。
此外，乘客出發前記得確認證件有效，而出入境香港的乘客須持有48小時內有效的核酸檢測陰性報告，及填妥內地的電子健康申報；在檢查行李的同時，將有港鐵人員檢查核酸檢測陰性報告，之後乘客在B3層辦理出境手續前，亦會有人員檢查已填妥的電子健康申報。為免行程因意外受阻，乘客亦應該預留足夠時間過關，但乘搭高鐵出入境是不用登記預約過關。

（港鐵圖片）

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