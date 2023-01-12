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兔年2023｜黃大仙祠事隔兩年復辦頭炷香　善信參拜需注意五大事項

兔年2023｜黃大仙祠事隔兩年復辦頭炷香　善信參拜需注意五大事項

【有線新聞】過去兩年因疫情而停辦，今年善信終可在大除夕夜親身到黃大仙祠上頭炷香，祈求新一年事事順利，黃大仙祠今年仍作出多項安排，善信參拜前需注意以下事項：

開放時間延長至通宵
年三十晚（1月21日）當天，黃大仙祠將於晚上九時起開放給善信入內等候，並通宵開放至大年初一晚上9時。而初一至十四期間，黃大仙祠亦會延長開放時間，初二至十四開放時間為早上7時半至晚上6時，而正月十五則開放至晚上10時，惟需留意最後入祠時間為晚上9時，初十五更會開放至晚上10時，屆時可參神祈福及參拜太歲等。

不設求籤區　嚴禁大型香枝
祠內將實施單向路線及人流管制措施，並不設求籤區、跪拜區及供品區。各位善信排隊前要留意，記得不要帶任何大型香枝、元寶蠟燭、生油、貢品等，如自備線香亦只能於祠內三個上香點（大殿平台、三聖堂及盂香亭）敬奉。

三平台設現場直播
倘未能親身到場，亦可透過嗇色園網上平台TAO-NET、或其官方Facebook及Instagram專頁，觀看上頭炷香的現場直播。

年三十晚當天，黃大仙祠將開放供善信進內上頭炷香，惟將實施人潮管制。（AP圖片）

5生肖善信可免費入場拜太歲
新春期間，生肖屬兔、雞、馬、鼠、龍的善信可於年初二開始拜太歲，只須出示有效證明文件，即可免費進入「太歲元辰殿」。

元宵節拜月老　觀賞漢服大賽
在正月十五元宵節當日，亦是由嗇色園舉辦的「雲賞衣裳」華夏淑女漢服展示大賽的決賽。善信除觀賞比賽外，亦可前往參拜月老，凡於下午2時前可獲贈月老姻緣繩一條。

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