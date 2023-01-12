中環麥當勞道有單位起火　一女燒傷送院

【有線新聞】中環半山有單位起火，一人受傷送院。

現場是半山麥當勞道76號，晚上9時許一個單位廚房起火，冒出濃煙，單位內一名女子被火燒傷，要送院搶救。消防出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，約12分鐘將火救熄，約20名居民自行疏散到樓下暫避，消防正調查起火原因。