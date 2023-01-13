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日日有頭條：98年二十年代蒸汽火車頭作永久展覽
i-Cable
2023年01月13日
港聞
新聞資訊
日日有頭條
【有線新聞】1995年，九廣鐵路買回一列於二十年代賣到菲律賓的蒸汽火車頭，經修復後在香港鐵路博物館永久展出，一起看看火車頭有什麽特色？
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