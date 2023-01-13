去年4至6月近千公務員離職　警務處空缺率最高達16.7%

【有線新聞】公務員事務局最新資料顯示去年4月至6月有944名公務員離職。

公務員事務局向立法會提交的文件，去年4月至6月公務員整體辭職率是0.54%；截至去年3月，空缺最多的五個政府部門依次序分別是警務處、食環署、教育局、懲教署和房屋署，空缺率介乎5.7%至16.7%。警務處有6312個職位空缺為最高，空缺率是16.7%，其次是教育局和懲教署，空缺率分別是13%和8.4%。