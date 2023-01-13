澳門推港人優惠船票買一送一　市民排長龍買票最少等兩小時

【有線新聞】澳門旅遊局向香港居民提供「買去程，送回程」優惠，船票今天開售。

中午在上環港澳碼頭噴射飛航及金光飛航的櫃枱前，市民「打蛇餅」等候購票，人龍一直延伸，商場用鐵馬分隔排隊人士，職員說至少要等候兩小時。每人可以提供最多四個香港居民的全名及身份證最後四位數字，購買四套來回港澳的船票，計及澳門旅遊局的優惠，變相船票幾乎半價，但旅客需要在澳門留宿至少一晚。