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政府建議零售商限售每人不多於60粒撲熱息痛藥丸　指藥物供應穩定不須囤積

【有線新聞】政府建議藥物零售商不應向每名顧客出售多於60粒含撲熱息痛的藥丸，或300毫升藥水。
政府說向12歲或以上人士出售含撲熱息痛的藥物，合理份量是每人不多於60粒藥片；12歲或以下兒童則不多於300毫升藥水，獲醫生建議的病人除外。港九藥房總商會及各大型連鎖藥物零售商會參考這個份量供應藥物，政府說藥物供應穩定，市民不須囤積。
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