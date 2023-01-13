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中環辦公室遇劫失200萬元現金　一匪徒被捕　警緝另外四人

中環辦公室遇劫失200萬元現金　一匪徒被捕　警緝另外四人
【有線新聞】中環一間辦公室遇劫，損失200萬元現金，其中一名匪徒被捕。
下午4時許，五名男子持刀闖入威靈頓街35號一個樓上辦公室，指嚇兩名職員，搶去約200萬元現金後逃去，警員到場兜截，在大廈附近一條後巷拘捕一名懷疑涉案男子，正追緝另外四名匪徒。
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