中環辦公室遇劫失200萬元現金　一匪徒被捕　警緝另外四人

【有線新聞】中環一間辦公室遇劫，損失200萬元現金，其中一名匪徒被捕。

下午4時許，五名男子持刀闖入威靈頓街35號一個樓上辦公室，指嚇兩名職員，搶去約200萬元現金後逃去，警員到場兜截，在大廈附近一條後巷拘捕一名懷疑涉案男子，正追緝另外四名匪徒。