中年婦九龍灣墮橋遭的士輾斃　再多一名的士司機被捕

【有線新聞】九龍灣星期日的致命交通意外，警方拘捕多一名的士司機。

星期日凌晨12時許，一名52歲女子在啟福道行人天橋墮下，被兩架的士輾過，其中一輛的士未有停車。警方下午拘捕涉事60歲司機，涉嫌危險駕駛引致他人死亡，及意外發生後沒有停車，另一名輾過死者的的士司機當日亦涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。