疑不滿的士兜路起爭執　乘客落車時突開車行駛　司機涉危駕被捕

【有線新聞】一名的士司機在乘客下車時，突然開車行駛，涉嫌危險駕駛被捕。

去年12月23日，一名女子乘的士，由九龍城去牛頭角，懷疑不滿司機兜路、雙方爭執，當駛到啟德沐元街迴旋處，女乘客開門準備落車，司機突然開車行駛，期間後座車門打開，67歲的士男司機涉嫌危險駕駛被捕。