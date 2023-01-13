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疑不滿的士兜路起爭執 乘客落車時突開車行駛 司機涉危駕被捕
i-Cable
2023年01月13日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】一名的士司機在乘客下車時，突然開車行駛，涉嫌危險駕駛被捕。
去年12月23日，一名女子乘的士，由九龍城去牛頭角，懷疑不滿司機兜路、雙方爭執，當駛到啟德沐元街迴旋處，女乘客開門準備落車，司機突然開車行駛，期間後座車門打開，67歲的士男司機涉嫌危險駕駛被捕。
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