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李家超擬任命祈顯義為終院非常任法官
i-Cable
2023年01月13日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】特首李家超計劃任命澳洲高等法院前法官祈顯義，為終審法院非常任法官。
祈顯義是澳洲公民，曾經出任澳洲聯邦法院首席大法官及澳洲高等法院法官。李家超接納司法人員推薦委員會的推薦，打算任命祈顯義出任終院其他普通法適用地區非常任法官，稍後會徵得立法會同意。李家超說，祈顯義地位崇高、聲譽卓著，會對終院有很大貢獻，終院首席法官張舉能歡迎任命。
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