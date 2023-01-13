李家超擬任命祈顯義為終院非常任法官

【有線新聞】特首李家超計劃任命澳洲高等法院前法官祈顯義，為終審法院非常任法官。

祈顯義是澳洲公民，曾經出任澳洲聯邦法院首席大法官及澳洲高等法院法官。李家超接納司法人員推薦委員會的推薦，打算任命祈顯義出任終院其他普通法適用地區非常任法官，稍後會徵得立法會同意。李家超說，祈顯義地位崇高、聲譽卓著，會對終院有很大貢獻，終院首席法官張舉能歡迎任命。