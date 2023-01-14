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新型肺炎｜稱本港有條件視為風土病　三月或有望撤口罩令　孔繁毅：XBB.1.5破壞力有限

【有線新聞】政府專家顧問孔繁毅說，本港已有條件視新型肺炎為風土病，即使出現新變種病毒XBB.1.5，相信破壞力都有限。
本港首次出現新變種病毒Omicron XBB.1.5本地個案，有專家說病毒對二價疫苗效用會打折，但認為社會混合免疫屏障仍然足夠。
港大內科學系臨床教授孔繁毅：「XBB.1.5都是OmicronBA.2的亞變種病毒株，香港有不少人都曾感染過Omicron BA.2，所以整體的屏障都是對XBB.1.5是有效的。」
孔繁毅又說本港已有條件視新型肺炎為風土病。如春節後整體的疫情穩定，我相信是有條件再放寬，包括確診者隔離令、做快測的措施，但口罩令要維持一段時間，疫情若是向下，確診數字再減少一點，可望在3至4月取消口罩令。
不過回看過去一周的數字，死亡及重症的人數均維持雙位數，孔繁毅說有不少死者是年老長者。
孔繁毅：「見到有部分長者打了兩至三針，但解釋是他們接種3針已超過半年，當整體抗體下跌快，這些長者本身亦是有很多基礎病、長期病患，感染後會誘發長期病患，導致有肺炎、心臟問題。」
他呼籲長者如接種疫苗超過半年，盡快去打加強劑，至於由港大研發的噴鼻疫苗，他說內地藥廠完成第三期臨床研究報告後，相信有機會來港申請註冊。
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