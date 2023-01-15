高鐵復運｜頭班車乘客：離港旅行很開心　南下旅客冀取消配額

【有線新聞】高鐵香港段重新開通，恢復往來深圳和廣州的短途線，南北行每日共一萬張車票，早上運作大致暢順，首批到港旅客獲發紀念品。

因為疫情停運近三年，高鐵香港段終於再投入服務，港鐵主席歐陽伯權、行政總裁金澤培等在西九龍站歡迎乘客。車票全面電子化，乘客證件與車票資料連結，只要在自助通道掃描便行，乘客亦可選擇職員輔助通道。

乘客黃先生：「怕起不到床，想到乘第一班車離開香港去玩，很開心。不是特意早些來，根本訂了車票，毋須早來。那種心情，三年沒有開通，約了朋友飲茶，幾年沒有見面。」

乘客黃女士：「回去過年，見外婆、外公。（記者：小朋友多大？）快三歲。（記者：是否未見過家鄉親人？）沒有，只能視像通話。」

回鄉過年的還有在香港讀書的他，乘客景先生：「心情比較激動，等了三年，行李比較多。（記者：帶了甚麼？)基本上是香港好吃的特產。」

剛送走一批乘客，就迎來另一批坐頭班車由深圳北南下的旅客，運輸及物流局局長林世雄、文化體育及旅遊局局長楊潤雄拿著紀念品列隊迎接。

乘客潑先生：「比較有紀念意義，因為2019年之前經常從福田、深圳北坐高鐵過來，因為是一地兩檢，過關是最快的地方，直接到香港市區。」

乘客郭先生：「跟朋友食飯、看展覽，晚上隨便逛逛就回去。取消核酸、配額更加方便，會更常過來玩。」

在內地工作的香港人亦說會更常回家，乘客林先生：「工作地點在（深圳）北站旁，乘高鐵會方便些，可能兩星期至一個月會回來一次。」

高鐵香港段復運初期每日車票上限一萬張，南北行各5000。港鐵在抵港大堂一層加裝了自助的士取籌機，乘客乘高鐵抵港後可以先取籌，憑號碼可以上的士，不用親身在的士站排隊。