高鐵復運｜增廣州東站沿途停東莞　乘客指較近市區方便即日來回

【有線新聞】高鐵新增廣州東站路線，沿途停東莞兩個站，有乘客覺得比廣州南站，更近市區更方便，車程亦較短。

深圳北及廣州南以外，今次復運還新開廣州東站的路線更近市區，有乘客覺得方便，帶媽媽返廣州探望孫兒。市民李先生表示：「以前十分辛苦，因為又要推著坐輪椅的她，如經羅湖過關都十分遙遠，要乘搭升降機上上落落，人多又要排隊，曾試過即使使用綠色長者通道，都要排了一小時。」

可以直達廣州東，有人覺得車程快了，計劃即日來回探望親友。黃先生表示：「現在有東莞南站方便得多，由香港一程直達，我覺得都至少快45分鐘至1小時，又不用在深圳走來走來。」

莊先生指：「廣州南就荒蕪一點、不太方便，廣州東屬市區，我的朋友通常住附近，珠江新城或者廣州東站附近位置，香港人多數是住在珠江新城，所以廣州東站會較近。」

廣州東站預期會較受乘客歡迎，但這班頭班車未見滿座。在和諧號的餐車，準備了適合香港人口味的小食，包括咕嚕雞球、雙皮奶及高鐵奶茶等。

往返西九龍站及廣州東站全日有6對車，途經深圳北、東莞南及東莞站，原定全程要1小時45分鐘，最終早5分鐘到達。

廣州東站是過往城際直通車終站，去天河及海珠區都很方便，附近有巴士、的士，離車站只是三分鐘路程。