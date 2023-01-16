油麻地非法禁錮案　男子疑遭挾上七人車擄走　西九龍重案接手調查

【有線新聞】一名男子凌晨在油麻地懷疑遭人擄走，西九龍總區重案組調查。

網上片段見到，一輛七人車剷上行人路之後衝燈高速駛走。警方清晨5時許接報，四名男子在彌敦道近碧街強行將一名男子推上一輛七人車，之後往旺角方向逃去，暫列非法禁錮案。