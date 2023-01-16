香港快運取消二月上半月部分往來日本航班　涉東京、大阪、沖繩

【有線新聞】香港快運宣布取消下個月初至月中部分來往香港和日本的航班。

香港快運在網站上說，鑑於日本當局限制航空公司營運由香港往來日本的航班班次，他們會取消部分於2月1日至16日由香港來往沖繩、大阪關西、東京羽田和成田的航班，受影響的旅客會收到通知，可選擇退款或更改出發日期。