香港電影評論學會｜《給十九歲的我》奪最佳電影　2022年港產片重拾血氣？

2022年，仿佛是港產片「復興」之年，《明日戰記》、《飯戲攻心》、《正義迴廊》等大熱電影票房均屢破紀錄，連帶公眾討論度亦同時升溫，還有《給十九歲的我》、《窄路微塵》、《過時．過節》等電影。一套好電影要獲得觀眾的好口碑，電影題材絕對是其中一項關鍵，而剛剛公布的第二十九屆「香港電影評論學會大獎」，電影題材可謂香港影壇難得的深厚、多元。

激烈討論長達九小時

據香港電影評論學會公布， 是次五個獎項及九部推薦電影經歷了長達九小時的激烈討論及三輪投票，張婉婷、郭偉倫聯合導演的紀錄片《給十九歲的我》獲多數評審欣賞，奪得「最佳電影」大獎。在「最佳導演」，《神探大戰》的韋家輝和《窄路微塵》的林森兩度出現同票，大會決定不分高下，雙雙奪得今屆「最佳導演」殊榮。

（《神探大戰》劇照）

「最佳編劇」則由《神探大戰》的韋家輝、陳偉斌、麥天樞勝出；《窄路微塵》的張繼聰首次奪得香港電影評論學會大獎「最佳男演員」殊榮；「最佳女演員」則由鄭秀文脫穎而出，繼2001年《鍾無艷》後，第二度獲影后寶座。

（《窄路微塵》劇照）

至於今屆的九部推薦電影則分別是《窄路微塵》、《白日青春》、《流水落花》、《神探大戰》、《七人樂隊》、《飯戲攻心》、《過時．過節》、《正義迴廊》及《明日戰記》。

《給十九歲的我》：特別的存在

值得一提的是，以上電影題材不少均緊扣社會。首先最佳電影《給十九歲的我》，香港電影評論學會評價電影是「關於廿一世紀香港少女的社會風貌圖」，是香港紀錄片中一個「特別的存在」；從渥沃之家到平民小戶，由破碎離散到方言與地域特色，都能在作品中找到細膩平實的紀錄。

（《給十九歲的我》劇照）

獲得兩獎的《窄路微塵》，學會評價是「真誠面對疫情之下香港微小個體的艱苦與堅毅」，導演林森帶出「在壞時代中堅守價值的信息，無疑也是維繫我們信念的支柱」；男主角張繼聰「一呼一吸間都充滿動人力量」，是他從影以來最優異的演出。最佳女演員鄭秀文的《流水落花》以寄養家庭為題材，無血緣關係，卻可能比原生家庭更像一個家，「在此離散時代可謂別具意思」。

推薦電影《白日青春》刻劃了巴基斯坦家庭在港生活的現實困；《七人樂隊》由七位前輩導演合奏，表述不同的香港回憶與個人情懷；《過時．過節》描繪不懂溝通的香港家庭的崩潰與和解，以去留聚散辯證回應當下移民潮。

（《正義迴廊》劇照）

而《正義迴廊》透過對真實案件中的虛構轉化，在人人得以重返血案現場的處境中，「重申何謂真相的提問」；本片「過火的任性」於此一浪新香港電影注入血氣。