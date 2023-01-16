維園年宵｜有檔主料生意比以往好　市民指氣氛冷清

【有線新聞】一連七日的年宵市場開鑼，今年繼續只有濕貨攤位，有檔主預期生意會比以往好，不過有市民覺得氣氛較冷清。

年宵市場去年因疫情取消，今年復辦，去維園逛花市的市民覺得比之前冷清。吳先生 ︰「氣氛比較冷淡，好像沒太多人來，以前有其他（乾貨）攤位，今年只有花檔，人流會少一點。如果重開（乾貨）會來逛，現在都是陪家人來。」他媽媽就預計會花1000元買劍蘭、串串金這類傳統年花應節，吳太︰「品種少了，不知是否維園少了攤檔，花墟會多一點，價錢貴了、的確貴了，又不算漂亮。」

較受年輕一輩歡迎的菊花、滿天星就便宜一點，二、三十元已有交易。想行桃花運，可買桃花帶旺一下，小的200多元有交易，大的要6000元以上，有檔主預期銷情不俗。檔主鄭女士︰「十分樂觀，因為今年桃花合時，十分漂亮，第一天不論今年或以往都是正常、沒問題，因為主要做熟客生意。」檔主林先生︰「第一日來說算是理想，最重要是這幾年疫情，今年重開希望多一點市民出來消費會好一點。」

全港15個年宵市場今年繼續沒有乾貨及快餐攤位，只有濕貨攤位賣年花，每日早上9時開放至午夜12時，食環署會在現場及網上以紅、黃、綠燈形式，顯示年宵市場的人流及輪候情況。