美國太空總署韋伯太空望遠鏡首次發現系外行星　大小與地球相若溫度更高

【有線新聞】美國太空總署的韋伯太空望遠鏡去年啟用之後首次發現系外行星，大小跟地球差不多，但溫度比地球高得多。

去年才開始運作的韋伯太空望遠鏡近日再達成另一項成就，在漫長的探索旅程中發現它第一顆系外行星。位於南極座方向、距離地球41光年，發現的原理一如以往，因為行星不發光，韋伯望遠鏡最先發現的是附近會發光的恆星，之後長期觀察其亮度，發現每隔一段時間就會變暗，星光減少約千分之一，每次變暗歷時40分鐘，意味有顆行星圍著它公轉，每次經過前面都會遮擋星光，間接發現行星的存在，稱為LHS475b。星光暗了千分一也偵測到，靠的是韋伯的紅外線光譜儀，專家甚至憑這千分一變化，得知LHS475b的直徑和地球差不多，而變暗周期反映它公轉周期只有兩天，即LHS475b的「一年」相當於地球的兩日。

韋伯是現役望遠鏡中唯一有能力分析系外行星的大氣層，暫時結論是LHS475b未必有大氣層，就算有也不是以甲烷為主，反而不能排除是純二氧化碳，而它的溫度比地球高數百度，預計到今年夏天，韋伯可以掌握更多線索。