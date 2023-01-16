【有線新聞】世衛建議中國監測疫情超額死亡率。

世衛建議中國監測所有與新型肺炎疫情直接或間接相關的死亡個案，相比正常情況下的預期死亡人數，即超額死亡率，以更全面掌握疫情影響，又認為這些數據在確診飆升時期尤其重要。世衛亦指總幹事譚德塞日前與國家衛健委主任馬曉偉通電話後，還沒確定與中方官員再次會晤的時間，但會持續與中國合作，提供建議和支援。