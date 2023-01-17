蔡玉玲查冊案｜終院批出上訴許可　蔡玉玲：相信公道自在人心

【有線新聞】終審法院批准港台前編導蔡玉玲就721事件查車牌案上訴至終審法院，終審法院法官認為上訴方提出的觀點有爭議性，可能對被告有重大不公。

蔡玉玲說，終審法院批准上訴許可申請，意味法庭同意案件在法律上值得爭議及涉及重大公眾利益，「關於我的行為是否構成蓄意違法、就事實上的裁定是否構成不公、有否足夠意圖犯法，他們似乎同意並批准。就法律上的澄清，會否可能協助業界將來在車牌查冊調查報道有新的進展？」

蔡玉玲2020年製作721事件報道時，兩度查閱同一私家車車主個人資料，申請「車輛登記細節證明書」，剔選「與交通及運輸事宜有關」，原審裁判官認為採訪與交通無關，裁定兩項虛假陳述罪成、罰款六千元。

上訴方提出兩項法律問題，爭議現行條例是否賦權運輸署署長在認為查牌申請與「交通及運輸事宜」無關時，可以拒絕提供資料，如是，「交通及運輸事宜」的定義是甚麼，以及一條事實問題：即蔡玉玲查冊時，是否必然清楚自己的行為可能違法。

答辯方反對上訴，指條文及被告的目的相當清晰，下級法院已有正確裁定。今次上訴許可申請由三位終院常任法官李義、霍兆剛及林文瀚審理，他們同意這些觀點具爭議，信納上訴方指可能對被告有重大不公，批准蔡玉玲上訴，案件排期至5月3日聆訊。

蔡玉玲指未有考慮案件會勝訴或敗訴，會繼續以平常心應對，相信公道自在人心。