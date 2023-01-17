i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
初選案｜林景楠改認罪准續保釋 其餘不認罪被告下月6日開審
i-Cable
2023年01月17日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】民主派初選案審前覆核，其中一名被告林景楠由不認罪改為認罪。
林景楠、楊雪盈、陳志全等被告到西九龍法院應訊，正還柙的林卓廷和何桂藍等人由囚車押送到庭。控方透露林景楠由不認罪改為認罪，法官建議他在開審日答辯，批准他繼續保釋，其餘不認罪被告下月6日開審，控方會傳召5至6名證人，包括高級警員及專家。
初選案47人被控串謀顛覆國家政權罪，法院早前決定所有認罪被告會在審訊結束後一併判刑。
上一條影片
輝瑞新冠口服藥短缺 印度仿製藥成「搶手貨」 內媒：九成送檢藥屬假
下一條影片
內地去年經濟增長顯著放緩 國統局：經濟恢復基礎仍不穩固
其他人也在看
港產外科口罩含菌量超標33倍 海關籲馬上停用 涉事零售店經理被捕
即時新聞
2023年01月13日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月11日
一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍 大學畢業生曾請槍5次：功課太深
生活
有線生活
2023年01月10日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回 當局料找到倖存者機會微 周一定為全國哀悼日
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月16日
屯門兩男子跳輕鐵車頂拍片 港鐵已報警
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月10日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月12日
其他人也在看
港產外科口罩含菌量超標33倍 海關籲馬上停用 涉事零售店經理被捕
即時新聞
2023年01月13日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月11日
一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍 大學畢業生曾請槍5次：功課太深
生活
有線生活
2023年01月10日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回 當局料找到倖存者機會微 周一定為全國哀悼日
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月16日
屯門兩男子跳輕鐵車頂拍片 港鐵已報警
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月10日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月12日