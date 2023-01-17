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初選案｜林景楠改認罪准續保釋　其餘不認罪被告下月6日開審

【有線新聞】民主派初選案審前覆核，其中一名被告林景楠由不認罪改為認罪。
林景楠、楊雪盈、陳志全等被告到西九龍法院應訊，正還柙的林卓廷和何桂藍等人由囚車押送到庭。控方透露林景楠由不認罪改為認罪，法官建議他在開審日答辯，批准他繼續保釋，其餘不認罪被告下月6日開審，控方會傳召5至6名證人，包括高級警員及專家。
初選案47人被控串謀顛覆國家政權罪，法院早前決定所有認罪被告會在審訊結束後一併判刑。
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