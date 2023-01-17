i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
鄭志剛出任文化藝術盛事委員會主席
i-Cable
2023年01月17日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】政府委任新世界發展行政總裁鄭志剛出任文化藝術盛事委員會主席。
鄭志剛說會以創新、貼地、可持續三大方向，引入更多世界級文藝盛事落戶香港，並邀請本港業界參與，希望盡快開展工作，短期內首項盛事落戶香港。
施政報告提出成立文化藝術盛事委員會，政府公布9人名單，包括導演吳雨、帝盛酒店集團總裁邱詠筠等。委員會會向向政府就吸引文化藝術盛事在香港舉辦的策略提出建議，及協助政府審議盛事基金下的申請。
上一條影片
今年首個寒潮結束 黑龍江漠河低至-43.6度 遊客體驗冰寒極地
下一條影片
美國加州水災有望緩和總統拜登將視察災情
其他人也在看
港產外科口罩含菌量超標33倍 海關籲馬上停用 涉事零售店經理被捕
即時新聞
2023年01月13日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月11日
一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍 大學畢業生曾請槍5次：功課太深
生活
有線生活
2023年01月10日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回 當局料找到倖存者機會微 周一定為全國哀悼日
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月16日
屯門兩男子跳輕鐵車頂拍片 港鐵已報警
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月10日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月12日
其他人也在看
港產外科口罩含菌量超標33倍 海關籲馬上停用 涉事零售店經理被捕
即時新聞
2023年01月13日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月11日
一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍 大學畢業生曾請槍5次：功課太深
生活
有線生活
2023年01月10日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回 當局料找到倖存者機會微 周一定為全國哀悼日
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月16日
屯門兩男子跳輕鐵車頂拍片 港鐵已報警
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月10日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月12日