鄭志剛出任文化藝術盛事委員會主席

【有線新聞】政府委任新世界發展行政總裁鄭志剛出任文化藝術盛事委員會主席。

鄭志剛說會以創新、貼地、可持續三大方向，引入更多世界級文藝盛事落戶香港，並邀請本港業界參與，希望盡快開展工作，短期內首項盛事落戶香港。

施政報告提出成立文化藝術盛事委員會，政府公布9人名單，包括導演吳雨、帝盛酒店集團總裁邱詠筠等。委員會會向向政府就吸引文化藝術盛事在香港舉辦的策略提出建議，及協助政府審議盛事基金下的申請。