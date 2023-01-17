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疫情持續回落　本港新增3,843宗個案

【有線新聞】本港疫情持續回落，新增3,843宗確診、多46人離世。
本地個案3,744宗、輸入病例99宗，20間安老及殘疾院舍有23名院友及職員染疫，學校呈報756名學生及教職員確診。本地個案中，多3人感染XBB.1.5變異病毒株。
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