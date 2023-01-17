通關｜料第二階段重開皇崗及羅湖管制站　入境處稱已積極調配人手

【有線新聞】入境處指通關後，已積極調配人手到不同管制站，運作大致順暢，預計第二階段可以恢復其餘未開的管制站。

入境事務處助理處長蔡志遠：「近2,000名同事在疫情期間調配到不同地區幫助防疫工作，例如管理隔離中心、追蹤中心，陸續在去年年底開始調回去不同管制站。通關一星期有多次與內地檢討，暫時第二階段可以恢復其他未開放的管制站，包括皇崗及羅湖管制站，會由保安局局長、政務司司長、通關協調事務組應該會有好消息給大家。」