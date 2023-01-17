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德國下薩克森州內政部長出任防長
i-Cable
2023年01月17日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】德國防長因決策失誤引咎辭職，由地方官員皮斯托留斯接任。
62歲、社民黨的皮斯托留斯出任下薩克森州內政部長多年，主理內部安全、網絡罪案等。
總理朔爾茨形容，他是經驗豐富的政治家，擁有防務事宜行政經驗，有能力帶領軍隊走過時代更替，預料皮斯托留斯周四宣誓就職。
前防長蘭布雷希特因多項政策及個人失誤，引咎辭職，這次人事變動正值德國計劃與盟友開會磋商，為烏克蘭提供重要支援。
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