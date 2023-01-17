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屯門男涉非法藏有煙花爆竹被捕
i-Cable
2023年01月17日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】警方拘捕一名男子涉嫌非法藏有煙花爆竹。
檢獲的煙花有俗稱穿雲箭、龍吐珠等，警方根據線報周二搜查屯門順風圍一個單位，檢獲110公斤煙花爆竹、市值15萬，拘捕屋內一名34歲男子。警方說地點鄰近民居，如果發生意外，可造成極大人命傷亡。
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