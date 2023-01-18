疫後首有國際郵輪訪港　旅客：購物購物和購物　楊潤雄：有信心重建郵輪旅遊市場

【有線新聞】疫情以來首次有國際郵輪接載數百名海外旅客抵港，翌日會再接待新旅客啟航，有旅客說會在港遊覽和購物，文化體育及旅遊局局長楊潤雄有信心香港可重建郵輪旅遊市場。

銀靈號徐徐駛入尖沙咀海運碼頭。相隔三年，香港再迎來國際郵輪，載著海外旅客抵港。消防船噴水歡迎，岸上還有舞龍舞獅。

有旅客說會停留香港兩至三日，遊覽不同的景點和購物，旅客：「購物、購物和更多購物，也會到餐廳和觀光，做所有事情，我們希望在短暫時間內做最多的事。」

旅客：「我們很高興來到香港，也不擔心疫情，我們很期待這趟旅程。」

郵輪上亦有歡迎儀式，文化體育及旅遊局局長楊潤雄、香港旅遊發展局主席彭耀佳向乘客派紀念品。楊潤雄歡迎國際郵輪訪港，說有信心重建本港郵輪旅遊市場，「我們復常的道路繼續向前走，我們的防疫措施不走回頭路，我們本來有這麼吸引旅客的地方。接下來，旅發局也會推廣一些在國際上的宣傳，在香港的宣傳，也會做一些吸引遊客特別的措施，我們相信會逐步吸引遊客來港。」

郵輪在外地時，旅客在船上不一定戴口罩，但來到香港，如果下船便要遵守口罩令，記得戴好口罩。

皇家加勒比集團旗下銀海遊輪的銀靈號接載約320名、來自20個國家或地區的旅客，本月初由新加坡出發，途徑越南和泰國等地，以香港為終點站。停靠一日後會在香港接載旅客再出發，途經越南，返回新加坡。