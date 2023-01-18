周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年　加重洗黑錢罪脫　「賭底面」涉款逾8,000億

【有線新聞】太陽城集團創辦人周焯華涉嫌在澳門經營非法賭博業務，被裁定創立及領導犯罪集團罪成，至於加重洗黑錢罪則不成立，多項罪名合共判監18年。

綽號「洗米華」的周焯華由路環監獄押送到法院，他被控289項罪名，包括創立及領導犯罪集團罪、200多項不法經營賭博罪、57項相當巨額詐騙罪，以及加重洗黑錢罪。

案發在2013年3月至2021年3月，周焯華及另外20名被告被指在6間娛樂場經營「賭底面」，即是客人私下賭注大於枱面賭注，涉款8千多億元，令政府少收82億多元博彩稅。

法官說太陽城集團伺服器有「賭底面」相關的教學文件，以代號「營運」掩飾「賭底面」，反映周焯華知道「賭底面」違法，在周焯華的電話亦發現他的秘書曾經與另一名被告傾談「賭底面」。法官說周焯華是太陽城集團領導人，如果沒他同意和安排怎會有系統、有默契容許另一被告經營「賭底面」，認為周焯華是知情、有參與，利用六大博企「賭底面」，影響博企收益及政府稅收。

法官又說，周焯華透過菲律賓投注公司提供電話及網上投注，雖然在菲律賓有賭場及賭牌，但他們在澳門提供賭博未獲許可；裁定周焯華1項創立及領導犯罪集團罪成、103項在許可地方內不法經營賭博罪成，其中126項追溯期屆滿；另外有57項巨額詐騙罪成，1項不法經營賭博罪成。至於1項加重洗黑錢罪就不成立，162項罪合共判監18年，要向澳門政府支付超過65億元及賠償博企。

周焯華太太、兒子散庭時沒回應。周焯華可以在20日內提出上訴，他自前年被捕後一直羈柙，出庭時穿著保護衣、戴口罩和面罩，宣判期間不時低頭及望向旁聽席。