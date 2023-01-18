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瑞典環保少女德國示威一度被拘留
i-Cable
2023年01月18日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】瑞典環保少女通貝里於德國示威，其間一度被拘留。
通貝里周二於西部一條村莊附近靜坐，抗議當局為了擴建礦井拆除村莊，通貝里之後被三名警員抬走，她面帶微笑，經檢查身份後獲釋。
警方發言人指，通貝里與其他示威者試圖衝向礦井邊緣，期間與警員發生衝突，為安全起見帶走數十名示威者。
通貝里日前形容擴建礦井背叛後代，批評德國是最大污染國之一。
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