瑞典環保少女德國示威一度被拘留

【有線新聞】瑞典環保少女通貝里於德國示威，其間一度被拘留。

通貝里周二於西部一條村莊附近靜坐，抗議當局為了擴建礦井拆除村莊，通貝里之後被三名警員抬走，她面帶微笑，經檢查身份後獲釋。

警方發言人指，通貝里與其他示威者試圖衝向礦井邊緣，期間與警員發生衝突，為安全起見帶走數十名示威者。

通貝里日前形容擴建礦井背叛後代，批評德國是最大污染國之一。