i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
通關｜議員倡農曆年前改申報快測 黃偉綸：與內地單位一直溝通
i-Cable
2023年01月18日
港聞
新聞資訊
首頁新聞
【有線新聞】多名立法會議員及政黨建議政府，農曆年前容許市民以快測結果代替核酸檢測往返內地，財政司副司長黃偉綸說會繼續注視情況。
黃偉綸：「特區政府了解社會提出的關注，食衞局與內地相關單位一直密切留意情況及溝通，如果在安排上有任何發展，我們會馬上讓大家知悉。」
上一條影片
23條｜李家超昨提最遲明年完成立法 鄧炳強：沒有補充
下一條影片
曼聯賣盤｜格拉沙Out或成真 英國首富證「進入收購進程」 身家比車路士Todd多逾三倍
其他人也在看
港產外科口罩含菌量超標33倍 海關籲馬上停用 涉事零售店經理被捕
即時新聞
2023年01月13日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回 當局料找到倖存者機會微 周一定為全國哀悼日
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月16日
一線搜查｜中港通關 高鐵復運首日 主播陳書君一家3年來終團圓
生活
有線生活
2023年01月17日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
今天
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年 加重洗黑錢罪脫 「賭底面」涉款逾8,000億
港聞
新聞資訊
首頁新聞
今天
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月12日
其他人也在看
港產外科口罩含菌量超標33倍 海關籲馬上停用 涉事零售店經理被捕
即時新聞
2023年01月13日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回 當局料找到倖存者機會微 周一定為全國哀悼日
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月16日
一線搜查｜中港通關 高鐵復運首日 主播陳書君一家3年來終團圓
生活
有線生活
2023年01月17日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
今天
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年 加重洗黑錢罪脫 「賭底面」涉款逾8,000億
港聞
新聞資訊
首頁新聞
今天
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月12日