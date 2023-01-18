通關｜議員倡農曆年前改申報快測　黃偉綸：與內地單位一直溝通

【有線新聞】多名立法會議員及政黨建議政府，農曆年前容許市民以快測結果代替核酸檢測往返內地，財政司副司長黃偉綸說會繼續注視情況。

黃偉綸：「特區政府了解社會提出的關注，食衞局與內地相關單位一直密切留意情況及溝通，如果在安排上有任何發展，我們會馬上讓大家知悉。」