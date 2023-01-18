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劏房租務管制｜何永賢指簡約公屋落實後研設劏房起始租金

劏房租務管制｜何永賢指簡約公屋落實後研設劏房起始租金
【有線新聞】劏房租務管制實施一年，房屋局局長何永賢說待簡約公屋計劃落實後，才研究是否訂定劏房起始租金。
何永賢：「當簡約公屋及過渡性房屋大量出現，租務市場肯定會起變化，當變化趨勢出現的時候，我們在高點訂立一個起始租金還是掌握趨勢，能夠合適有效地訂立起始租金的水平。」
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