教育局爭取下月起跨境學童免配額來港上課　考慮過境快測代替核酸

【有線新聞】教育局局長蔡若蓮說，爭取下月一日跨境學童免預約配額來港上課，並與內地商討以快測取替核酸檢測，學校期望當局盡早公布詳情。

約21,000名中小幼跨境學生最快可能下月一日起，陸續免配額過境上學。教育局亦正與內地商討以每日快測取代核酸檢測安排，亦爭取開通更多口岸。有北區中小學校長希望當局盡早敲定方案。北區中學校長會主席方奕亮：「二月初首星期先高中復課，第二星期到初中，對學校準備更好。現時放假都很多事情籌備，如果一次過學生全部回來，既對交通有影響，因為初中學生多過高中，希望關口交通可以適應。」教育界（教聯會）朱國強：「如果跨境巴士已安排好，可以立即安排（復課）。羅湖關口未知道何時開始，如果關口一開通，羅湖馬上開始，不少學校都是保姆車接送。」

至於跨境校巴安排方面，蔡若蓮指正向學校收集資料，哪個口岸較多學童和家長通關，相信未能於下月1日安排跨境校巴。有跨境校巴公司指，調動人手和校巴需時，希望政府預早通知。

環島中港通企業發展總監李少鳴：「車隊和司機要對應，要準備對應司機，都需要保姆。如做皇崗口岸車隊的保姆要找專做，因與工作地方有關。決定開哪一個口岸，才可以開展具體工作。」他又期望跨境校巴申請程序可以簡化，讓公司更靈活調動。