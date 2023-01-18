去年逾一成救護召喚個案未達12分鐘內到場承諾　消防處：四分一前線確診令服務延誤

【有線新聞】去年有一成多救護召喚個案未達到12分鐘內到場的服務承諾，消防處解釋疫情高峰時前線多人確診，要多兩倍時間清潔救護車，情況已經紓緩。

去年第五波疫情，救護召喚服務需求大增，高峰時每日平均有2,700多宗，一半與確診個案有關，集中在1至3月、7至9月及12月。緊急救護召喚服務88%個案12分鐘內到場達標，12%個案做不到服務承諾。

消防處解釋，疫情高峰時有大約866名前線人員染疫，佔人手4分1。消防處處長楊恩健：「人手不足；第二，每次救護服務需時長了1.5倍至2倍，令到調派方面資源緊張，引致我們召達時間不達標。隨著疫情放緩，現在每天救護召喚服務回落至2,100多宗。」

召喚服務大增的還有攀山拯救，由2019年的大約200宗急升至去年過千宗。消防說，有上升趨勢，除了會加強宣傳行山安全，還會提升拯救能力。楊恩健：「我們會研發一個軟件協助攀山拯救行動，不論是山上行動的同事或山下指揮同事，大家都是看同一幅拯救地圖，地圖顯示不同救援隊伍位置。」

消防亦引入多項新裝備支援，這款潛航器可以到100米深水底，提升搜索能力。其中一項新引入的器材是這條100米長的發光導引繩，在室內大煙的火場發光引路，最長連續使用8小時。