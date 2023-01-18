三歲及以下幼童明起往內地毋須核酸檢測

【有線新聞】三歲及以下幼童明日起往內地毋須做核酸檢測。

政府說與內地溝通後，三歲及以下幼童明日開始由香港往內地，毋須持有48小時內核酸檢測陰性證明；至於從內地或其他地區來港的幼童，政府自去年六月，已經豁免檢測要求。