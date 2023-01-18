【有線新聞】微軟據報裁減半成人手。

英國天空新聞引述消息指，微軟公司將裁減5%人手，相當於1.1萬個職位。微軟拒絕評論有關傳聞。

據微軟最近公布的僱員數據，截至去年6月底，集團有22.1萬名全職僱員，其中12.2萬人在美國工作；9.9萬人在世界其他地區工作。