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微軟據報裁減半成人手

微軟據報裁減半成人手
【有線新聞】微軟據報裁減半成人手。
英國天空新聞引述消息指，微軟公司將裁減5%人手，相當於1.1萬個職位。微軟拒絕評論有關傳聞。
據微軟最近公布的僱員數據，截至去年6月底，集團有22.1萬名全職僱員，其中12.2萬人在美國工作；9.9萬人在世界其他地區工作。
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