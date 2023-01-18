本港新增3,843宗確診　多56人離世

【有線新聞】本港新增3,793宗確診，多56人離世。

本地個案3,684宗，輸入病例109宗。15間安老及殘疾院舍有25名院友及職員染疫，學校呈報430名學生及教職員確診，1個班級需要停課。本地個案中，再多1人感染XBB.1.5變異病毒株。