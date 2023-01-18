鎅刀行劫女子後膠紙綁手封口　財困保安員認罪囚6年2個月

【有線新聞】39歲保安員因為財困以鎅刀行劫一名女子，在高等法院承認搶劫及盜竊罪，判刑6年2個月。

2021年11月10日，被告在愛秩序灣愛東邨以鎅刀行劫女事主，奪去90元現金及銀行提款卡，再從女子銀行戶口提款四萬元。法官杜麗冰指，案件情節嚴重，女事主遇劫後遭被告以膠紙綁起雙手及封口，考慮被告認罪，免卻女事主出庭重溫當日經過，判入獄6年2個月。