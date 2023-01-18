十大施政評選｜回歸、習近平訪港及特首選舉列三甲　李家超冀疫情不再上榜

【有線新聞】行政長官李家超出席十大施政大事評選，他希望疫情不再上榜。

2022年十件施政大事，頭三位是回歸25周年、國家主席習近平訪港領悟貫徹二十大精神及行政長官選舉。李家超說，新一年頭一件大事相信是與內地免檢疫通關，至今已有超過四十萬人次經陸路口岸往返內地，由現在至年三十會是過關高峰期，對兩地家庭團聚感到非常欣慰，又希望通關可以提振經濟，令不同行業受惠。