保齡球亞錦賽　黃鈞源在優秀賽以第7名完成

【有線新聞】亞洲保齡球錦標賽，港隊的黃鈞源在優秀賽排第7。

完成首回合的8局，黃鈞源排第6。這天再打8局，總成績前三、晉身梯級賽，爭冠、亞、季軍。這位港隊代表得到3921分，16位球手排第7、未能晉級。

另一位港將麥卓賢，第4局打出289的高分，總成績3637分，以第15名完成。冠軍是馬來西亞的伊斯美。