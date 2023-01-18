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保齡球亞錦賽 黃鈞源在優秀賽以第7名完成
i-Cable
2023年01月18日
體育
新聞資訊
【有線新聞】亞洲保齡球錦標賽，港隊的黃鈞源在優秀賽排第7。
完成首回合的8局，黃鈞源排第6。這天再打8局，總成績前三、晉身梯級賽，爭冠、亞、季軍。這位港隊代表得到3921分，16位球手排第7、未能晉級。
另一位港將麥卓賢，第4局打出289的高分，總成績3637分，以第15名完成。冠軍是馬來西亞的伊斯美。
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