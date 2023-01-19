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日日有頭條：07年開埠初期紙幣估值75萬

  • i-Cable
  • 2023年01月19日

【有線新聞】現在使用的紙幣正反兩面都印有面值和圖案，大家又是否知道，香港開埠初期曾發行單面印刷的鈔票呢？

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